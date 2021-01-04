Эксперт: утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона

В I квартале прошлого года количество кибератак выросло почти на четверть, сообщает «Прайм» со ссылкой на Positive Technologies. Половина всех украденных данных — логины и пароли. Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, кража личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера.

С этой целью злоумышленники используют фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ.

Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности исключения любых рисков утечки персональных данных россиян.

«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он в ходе международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

