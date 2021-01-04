Эксперт: утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона
В I квартале прошлого года количество кибератак выросло почти на четверть, сообщает «Прайм» со ссылкой на Positive Technologies. Половина всех украденных данных — логины и пароли. Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, кража личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера.
С этой целью злоумышленники используют фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ.
Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности исключения любых рисков утечки персональных данных россиян.
«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он в ходе международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Эксперт: утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона
- Нэнси Пелоси вновь стала спикером Палаты представителей США
- Редкий зеленый щенок появился на свет в Грузии
- Вакцина от коронавируса теперь доступная для новых групп москвичей
- Девять человек погибли при нападении на колонну автобусов в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru