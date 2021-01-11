Мариничев: использование мессенджеров в рабочих целях недопустимо
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновникам предложили отказаться от рабочих чатов в WhatsApp
В Общественной палате предложили чиновникам отказаться от рабочих чатов в WhatsApp. Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook.
Дмитрий Мариничев: «Если быть честным, использование мессенджеров в рабочих целях – недопустимая вещь. Потому что бизнес-процессы организации должны быть завязаны только на тех сервисах, которые эта компания может контролировать. А что уж говорить об исполнительной власти, у нее в обязательном порядке должны быть свои ресурсы, которые конспектируют, сохраняют, модулируют и управляют всей информацией, с которой работают чиновники. В противном случае произойдет утечка информации, так что предложение Общественной палаты слишком скромное. Нужно наоборот гораздо жестче отнестись и контролировать все информационные ресурсы, которым пользуются чиновники. То, что происходит сейчас, конечно, недопустимые вещи. За это чиновникам придется рано или поздно ответить», – сказал в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
МЧС и Минздрав введут новые требования к сигаретам
В России в ближайшие два года могут массово внедрить сигареты, способные потухнуть сами. Такое требование хотят ввести МЧС и Минздрав.
Дмитрий Мариничев: «Смысл в этом какой-то есть – предотвращение пожаров, но борьба сомнительная. С таким же успехом можно заставить всех курить только электронные сигареты. Давайте все-таки более разумно относиться к самому курению как явлению», – отметил он в эфире НСН.
Более половины россиян выбрали бумажную трудовую книжку
Более половины россиян решили продолжить вести трудовую книжку в бумажном варианте, сообщает Минтруд.
Дмитрий Мариничев: «Надо сказать, я сторонник всего цифрового, однако считаю, что то, что привычно и удобно человеку, должно оставаться таковым, а IT-системы должны подстраиваться под потребности человека. И если нам хочется, чтобы у нас была трудовая книжка в бумажном носителе, да имеем право. А параллельно государство может вести любые базы данных, которые ему нужны. Делайте информационные системы, но дайте нам возможность взаимодействовать с ними в том виде, в котором мы привыкли и хотим», – прокомментировал для слушателей НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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