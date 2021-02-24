Мариничев предложил сделать бесплатным проезд всем до 16 лет

Дмитрий Мариничев: «Когда-то и мне было меньше 16 лет. И мы часто ездили в автобусе так называемым зайцем. Но в советское время все достаточно лояльно относились к этому, не третировали, не высаживали. Я думаю, что нужно сделать для всех ребят до 16 лет проезд в общественном транспорте бесплатным. И это абсолютно нормально, от этого мы, как государство, как общество, только выиграем. Молодежь будет более самостоятельной, у них будет больше «движа», больше возможностей. И этот важный долгосрочный эффект, который мы, конечно же, обязательно оценим, когда будем уже на пенсии. Но чтобы на пенсии не горевать о потерянном поколении, не лучше ли вкладываться в него сейчас?», – сказал в интервью НСН Дмитрий Мариничев.

