Мариничев предложил сделать бесплатным проезд всем до 16 лет
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин запретил высаживать безбилетников из общественного транспорта
Глава государства Владимир Путин подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.
Дмитрий Мариничев: «Когда-то и мне было меньше 16 лет. И мы часто ездили в автобусе так называемым зайцем. Но в советское время все достаточно лояльно относились к этому, не третировали, не высаживали. Я думаю, что нужно сделать для всех ребят до 16 лет проезд в общественном транспорте бесплатным. И это абсолютно нормально, от этого мы, как государство, как общество, только выиграем. Молодежь будет более самостоятельной, у них будет больше «движа», больше возможностей. И этот важный долгосрочный эффект, который мы, конечно же, обязательно оценим, когда будем уже на пенсии. Но чтобы на пенсии не горевать о потерянном поколении, не лучше ли вкладываться в него сейчас?», – сказал в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
Специалисты выявили новую схему телефонного мошенничества
Роскачество предупредило о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и зачастую работают в паре со лжесотрудниками банка, рассказывая об утечке данных клиентов.
Дмитрий Мариничев: «Это крайне серьезная и важная новость. Нужно как можно до большего количества людей, которые находятся в вашем окружении, донести, что никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе. Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил он для слушателей НСН.
Нагиев раскритиковал службу в российской армии
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную службу в армии в России. По его словам, это бесцельно потраченное время.
Дмитрий Мариничев: «Я, конечно, не сторонник таких однобоких заявлений, потому что они всегда провоцируют столкновение мнений. Тем не менее, нужно понимать более фундаментальные задачи и ценности. Служба в армии когда-то была очень привилегированной обязанностью гражданина, и в армию провожали с песнями и плясками. Потом был абсолютно обратный период. Но служба в армии дисциплинирует, формирует ответственность, однако, сегодня и завтра, вероятно, это не самые лучшие навыки, которые нужно прививать молодым людям. И утверждение относительно службы в армии есть производная от более глубинных изменений внутри социально-экономических укладов общества. А вот там есть, что покритиковать», – отметил в беседе с НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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