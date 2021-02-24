Мариничев предложил сделать бесплатным проезд всем до 16 лет

Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин запретил высаживать безбилетников из общественного транспорта

Глава государства Владимир Путин подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

Дмитрий Мариничев: «Когда-то и мне было меньше 16 лет. И мы часто ездили в автобусе так называемым зайцем. Но в советское время все достаточно лояльно относились к этому, не третировали, не высаживали. Я думаю, что нужно сделать для всех ребят до 16 лет проезд в общественном транспорте бесплатным. И это абсолютно нормально, от этого мы, как государство, как общество, только выиграем. Молодежь будет более самостоятельной, у них будет больше «движа», больше возможностей. И этот важный долгосрочный эффект, который мы, конечно же, обязательно оценим, когда будем уже на пенсии. Но чтобы на пенсии не горевать о потерянном поколении, не лучше ли вкладываться в него сейчас?», – сказал в интервью НСН Дмитрий Мариничев.

2

Специалисты выявили новую схему телефонного мошенничества

Роскачество предупредило о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и зачастую работают в паре со лжесотрудниками банка, рассказывая об утечке данных клиентов.

Дмитрий Мариничев: «Это крайне серьезная и важная новость. Нужно как можно до большего количества людей, которые находятся в вашем окружении, донести, что никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе. Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил он для слушателей НСН.

3

Нагиев раскритиковал службу в российской армии

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную службу в армии в России. По его словам, это бесцельно потраченное время.

Дмитрий Мариничев: «Я, конечно, не сторонник таких однобоких заявлений, потому что они всегда провоцируют столкновение мнений. Тем не менее, нужно понимать более фундаментальные задачи и ценности. Служба в армии когда-то была очень привилегированной обязанностью гражданина, и в армию провожали с песнями и плясками. Потом был абсолютно обратный период. Но служба в армии дисциплинирует, формирует ответственность, однако, сегодня и завтра, вероятно, это не самые лучшие навыки, которые нужно прививать молодым людям. И утверждение относительно службы в армии есть производная от более глубинных изменений внутри социально-экономических укладов общества. А вот там есть, что покритиковать», – отметил в беседе с НСН Дмитрий Мариничев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Дмитрий Мариничев
ТЕГИ:Авторские НовостиДмитрий Мариничев
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