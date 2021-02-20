Эксперт сообщил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников

Как правило, жертвами гипнотизеров-мошенников становятся часто пожилые, одинокие и обделенные вниманием люди, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игоря Салынцева.

По его словам, аферистам достаточно провести один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы.