Эксперт сообщил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников

Как правило, жертвами гипнотизеров-мошенников становятся часто пожилые, одинокие и обделенные вниманием люди, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игоря Салынцева.

По его словам, аферистам достаточно провести один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы.

Названа средняя сумма мошеннического списания денег у россиян

Эксперт советует в случае телефонного звонка от незнакомца прервать разговор. При этом в самом начале беседы нужно спросить, как его зовут, адрес компании, которую он представляет, что может привести в замешательство мошенника, и он сам прервет разговор.

Тем временем, мошенники похищали у россиян в 2020 году в среднем 13,9 тысяч рублей – на 8% меньше, чем годом ранее. Однако общая сумма хищений увеличилась на 70%.

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ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:МошенникиТелефонный Разговор
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