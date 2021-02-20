Эксперт сообщил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников
Как правило, жертвами гипнотизеров-мошенников становятся часто пожилые, одинокие и обделенные вниманием люди, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игоря Салынцева.
По его словам, аферистам достаточно провести один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы.
Эксперт советует в случае телефонного звонка от незнакомца прервать разговор. При этом в самом начале беседы нужно спросить, как его зовут, адрес компании, которую он представляет, что может привести в замешательство мошенника, и он сам прервет разговор.
Тем временем, мошенники похищали у россиян в 2020 году в среднем 13,9 тысяч рублей – на 8% меньше, чем годом ранее. Однако общая сумма хищений увеличилась на 70%.
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