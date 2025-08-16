Путин: Конфликта на Украине бы не было, если бы Трамп был президентом в 2022 году

Конфликта с Украиной не было бы, если бы в 2022 году президентом США был нынешний глава государства Дональд Трамп. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой на Аляске.

По словам политика, в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией Соединенных Штатов он пытался убедить экс-президента США Джо Байдена, что «не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий».

«И прямо сказал тогда, что это большая ошибка», - подчеркнул Путин.

Российский президент подтвердил слова Трампа, считающего, что в его президентский срок украинского конфликта не было бы.

Ранее Владимир Путин заявил об интересе Москвы в том, чтобы положить конец кризису на Украине.

