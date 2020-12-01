Интернет-омбудсмен призвал россиян не верить отзывам в сети

Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что пользователи интернета сегодня доверяют мнению незнакомцев, а не идут за советом к проверенным людям.

Подавляющее большинство россиян, согласно исследованию от «Авито», при выборе исполнителей услуг на онлайн-платформах опираются на отзывы других пользователей. Чаще всего россияне ищут мастеров по ремонту, специалистов по ремонту компьютеров, репетиторов и грузчиков для переездов.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН напомнил, что авторами отзывов могут быть сами исполнители услуг или роботы.

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«Это действительно так. Но как было раньше в нашей жизни? Если нам кто-то был нужен, то спрашивали знакомых нам людей, и по их советам шли к проверенному специалисту. Теперь же мы ищем мастеров в открытых источниках, доверяясь мнению незнакомых людей. То есть концепция выбора изменилась радикально. Эти отзывы может написать и сам потенциальный исполнитель, чтобы втереться к нам в доверие. В следующий раз, когда будете анализировать отзывы, держите в голове, что их может написать и робот», – сказал он.

Также Мариничев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что Россия из-за дистанционного формата обучения может потерять студенчество.

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ФОТО: Мариничев
ТЕГИ:ИнтернетДмитрий Мариничев
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