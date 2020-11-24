В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о «суверенном интернете»

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета. Авторами документа стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский, пишет РИА Новости.

Согласно документу, суммы штрафов варьируются для юридических лиц от 20 тысяч до 700 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения, законопроект с поправками в кодекс административных правонарушений (КоАП) предполагает штраф от 60 тысяч до 1 миллиона рублей.