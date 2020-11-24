В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о «суверенном интернете»
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета. Авторами документа стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский, пишет РИА Новости.
Согласно документу, суммы штрафов варьируются для юридических лиц от 20 тысяч до 700 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения, законопроект с поправками в кодекс административных правонарушений (КоАП) предполагает штраф от 60 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству страны изолировать российский сегмент интернета и фильтровать входящий в него трафик. Технические средства для операторов связи должно предоставить государство.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о «суверенном интернете»
- Американский эсминец нарушил границу РФ в Японском море
- Рогозин подал иск на СМИ, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
- Телеврач Мясников предложил россиянам встречать Новый год в большой компании
- На Украине исключили получение кредита от МВФ в 2020 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru