Мариничев: нельзя допустить потерю студенчества из-за дистанционки
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума: дистанционка не станет основной формой обучения
В Госдуме отметили, что не собираются превращать дистанционное образование в стандарт, подчеркнув, что это временная мера. Тем временем, все вузы в Москве и Петербурге перевели на удаленку.
Дмитрий Мариничев: «Если под стандартом понимать, что дистанционное образование будет в России по умолчанию, то я, конечно же, категоричный противник такого подхода. Ведь самое главное, это не техническое получение образования, а именно тот студенческий бульон, в котором рождаются, обсуждаются и реализовываются идеи. Это такая яркая путевка в жизнь, что образование, как само по себе получение знания, отходит на второй план. И эту ценность мы никак не можем позволить себе потерять», – отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
В России призвали ликвидировать мусоропроводы
Специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в российских домах стоит заварить мусоропроводы.
Дмитрий Мариничев: «Да, нужно избавиться от рассадника мышей и тараканов – скажут одни. И будем ездить с мешочками мусора в лифтах, пугая соседей – скажут другие. И те, и те будут правы. На мой взгляд, если дом спроектирован с мусоропроводом, то лучше его содержать в чистоте и все-таки им пользоваться. А в будущем, конечно же, продумывать использование технических лифтов, черных лестниц и прочего. В любом случае, стремиться нужно к удобству и комфорту жителей», – напомнил он в интервью НСН.
Эксперты выяснили, как россияне выбирают исполнителей услуг
Подавляющее большинство россиян при выборе исполнителей услуг на онлайн-платформах опираются на отзывы других пользователей. Чаще всего россияне ищут мастеров по ремонту, специалистов по ремонту компьютеров, репетиторов и грузчиков для переездов. Исследование провели в Авито Услуги.
Дмитрий Мариничев: «Это действительно так. Но как было раньше в нашей жизни? Если нам кто-то был нужен, то спрашивали знакомых нам людей, и по их советам шли к проверенному специалисту. Теперь же мы ищем мастеров в открытых источниках, доверяясь мнению незнакомых людей. То есть концепция выбора изменилась радикально. Эти отзывы может написать и сам потенциальный исполнитель, чтобы втереться к нам в доверие. В следующий раз, когда будете анализировать отзывы, держите в голове, что их может написать и робот», – посоветовал слушателям НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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