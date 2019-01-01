Интернет-омбудсмен рассказал о перспективах России в сфере искусственного интеллекта
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта
Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта. По словам президента, Россия должна стать одной из ключевых площадок, где будут решаться сложнейшие научные задачи умнейшими учеными со всего мира. Однако также надо наращивать и отечественный кадровый и интеллектуальный потенциал.
Дмитрий Мариничев: «Конечно же, будучи непосредственно задействованным в теме искусственного интеллекта, я очень приветствую инициативы такого рода. Правда, я не очень понимаю, как они будут исполняться. Дело в том, что искусственный интеллект делится на две составляющие: инфраструктурные решения и то программное обеспечение, которое работает поверх этих сложных вычислительных устройств. И вся запутанность информации сводится к банальной математике. Россия, на сегодняшний день, сильна математическими талантами, но, с точки зрения электронно-вычислительных средств и средств производства для их создания. Так что я направил бы все деньги, выделенные на искусственный интеллект, непосредственно в электронное машиностроение и начал бы возрождать эту отрасль. Только она дает нам возможность одержать победу в борьбе за искусственный интеллект во всем мире», - заявил НСН Дмитрий Мариничев.
В Америке хотят ввести моду на изучение русского языка
Член совета директоров Ассоциации международных деятелей образования доктор Бэрри Моррис призвал начать в США масштабную рекламную кампанию, направленную на увеличение у американцев интереса к изучению русского языка.
Дмитрий Мариничев: «Последние исследования говорят, что язык – это не просто средство общения, а некий механизм внутри головы, который позволяет все структурировать, разложить по полочкам. И если мы не понимаем язык других людей, то мы не понимаем и их порядков. А это - как лезть со своим уставом в чужой монастырь. Поэтому инициатива доктора Бэрри Морриса прекрасная тем, что она позволяет синхронизировать порядки и приблизить нас, как национальности, как нации, друг к другу»,- отметил он, беседуя с НСН.
Назван навык, больше всех прочих влияющий на размер зарплаты в России
Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России. Российские работодатели отдают большое предпочтение гражданам, владеющим иностранными языками.
Дмитрий Мариничев: «Эта новость говорит о тотальной зависимости российской экономики от иностранных технологий и иностранного участия. Объективно, да, мы очень сильно зависим от технологий, которые приходят к нам извне. А чтобы получить эту технологию, вы должны общаться с тем, кто сможет вам ее продать. А хочется слышать другое: американские и европейские компании предпочитают сотрудников со знанием русского языка. Тогда факт состоятельности российского бизнеса будет очевиден. Но одна из новостей, которые я сегодня озвучил, говорит о том, что американцы решили-таки выучить русский язык. Значит им это зачем-то нужно!», - отметил Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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