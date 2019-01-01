Интернет-омбудсмен рассказал о перспективах России в сфере искусственного интеллекта

Дмитрий Мариничев: «Конечно же, будучи непосредственно задействованным в теме искусственного интеллекта, я очень приветствую инициативы такого рода. Правда, я не очень понимаю, как они будут исполняться. Дело в том, что искусственный интеллект делится на две составляющие: инфраструктурные решения и то программное обеспечение, которое работает поверх этих сложных вычислительных устройств. И вся запутанность информации сводится к банальной математике. Россия, на сегодняшний день, сильна математическими талантами, но, с точки зрения электронно-вычислительных средств и средств производства для их создания. Так что я направил бы все деньги, выделенные на искусственный интеллект, непосредственно в электронное машиностроение и начал бы возрождать эту отрасль. Только она дает нам возможность одержать победу в борьбе за искусственный интеллект во всем мире», - заявил НСН Дмитрий Мариничев.

