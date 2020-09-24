«Пить или не пить?». Мариничев о новых возможностях на удаленке
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Думе создадут рабочую группу для борьбы с киберпреступностью
В Госдуме предложили создать рабочую группу депутатов, которые будут разрабатывать необходимые законопроекты для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Инициатива возникла из-за серьезного роста преступлений в сфере цифровых технологий.
Дмитрий Мариничев: «Нужно не законы против киберпреступности создавать. Законов в нашей жизни более чем достаточно, и все они, так или иначе, регулируют нашу жизнь. А вот рабочую группу, которая разрабатывала бы технологические решения для борьбы с киберпреступностью, а также систему образования в вопросах информационной безопасности, создать можно. Такие осмысленные действия приведут нас к успеху», – поделился своим мнением в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
Сотрудников на «удаленке» не будут увольнять за пьянство во время работы
Сотрудников, которые трудятся в дистанционном режиме, предложили не увольнять за употребление алкоголя в рабочее время, так как доказать сам факт опьянения проблематично. Об этом говорится в рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.
Дмитрий Мариничев: «Забавное предложение, но, на мой взгляд, смысла в этом нет. На удаленке люди действительно работают. И в новый тренд самомотивации алкоголь не входит. Однако если человек выдает результат, который устраивает компанию, не все ли равно, в каком состоянии он выдал этот результат. Конечно, вопрос «пить или не пить» на удаленке вызывает улыбку, но все-таки требует отдельного обсуждения. Думаю, все мы разобьемся на два лагеря: кто за, а кто против», – предположил он в эфире НСН.
Опрос: россияне не воспринимают всерьез профессию блогера
Большинство россиян считают, что блогеры «накручивают» долю своей аудитории, а также уверены в том, что деятельность блогеров – это модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным. Об этом пишет ВЦИОМ.
Дмитрий Мариничев: «Мне кажется, тут есть путаница. Ведь в современном мире профессиональные блогеры ничем не уступают журналистам. И их подход к тому, что они делают, что они пишут, более чем значим, ответственен», – отметил интернет-омбудсмен в беседе с НСН.
Отмечен рост популярности кнопочных телефонов
В последнее время кнопочные телефоны пользуются спросом. Как рассказал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, причина кроется в том, что они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.
Дмитрий Мариничев: «Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых, и это более значимый фактор, люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман. Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов. А если брать старый образец, то в наши дни его можно искать только как раритетный телефонный аппарат», – сказал Мариничев НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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