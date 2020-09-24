«Пить или не пить?». Мариничев о новых возможностях на удаленке

Дмитрий Мариничев: «Забавное предложение, но, на мой взгляд, смысла в этом нет. На удаленке люди действительно работают. И в новый тренд самомотивации алкоголь не входит. Однако если человек выдает результат, который устраивает компанию, не все ли равно, в каком состоянии он выдал этот результат. Конечно, вопрос «пить или не пить» на удаленке вызывает улыбку, но все-таки требует отдельного обсуждения. Думаю, все мы разобьемся на два лагеря: кто за, а кто против», – предположил он в эфире НСН.

