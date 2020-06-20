Ягудин дал совет, как не попасться на удочку телефонных мошенников
В Госдуме выступили с инициативой запретить банкам предлагать кредиты по телефону. По мнению законодателей, гражданин не всегда может определить откуда ему звонят по телефону. Это может быть оператор из легального банка или представитель микрофинансовой организации.
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН полностью поддержал данную инициативу, дав совет, как можно оградить себя от телефонных мошенников.
«Согласен. Человек должен сам брать кредит, сам прийти к этому решению без навязывания. В России вообще очень сильно развито телефонное мошенничество. Кстати, всем рекомендую за 100 рублей в месяц подключить услугу «кто звонит». Она есть у каждого оператора. И если будут звонить мошенники, то телефон сам будет об этом оповещать. Очень, кстати, удобная штука», – посоветовал он.
Кроме того, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках эксклюзивного интервью для НСН рекомендовал фигуристке Александре Трусовой меньше обращать внимание на соцсети и СМИ в связи с ее уходом от Этери Тутберидзе и сосредоточиться на тренировках и результатах.
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