Ягудин дал совет, как не попасться на удочку телефонных мошенников

В Госдуме выступили с инициативой запретить банкам предлагать кредиты по телефону. По мнению законодателей, гражданин не всегда может определить откуда ему звонят по телефону. Это может быть оператор из легального банка или представитель микрофинансовой организации.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН полностью поддержал данную инициативу, дав совет, как можно оградить себя от телефонных мошенников.