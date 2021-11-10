«Отдельная комната и маски»: Как жить в одной квартире с больными COVID-19

По его словам, с появлением «дельта»-штамма уменьшился инкубационный период коронавируса, а сроки выздоровления по-прежнему зависят от конкретного человека.

«Срок (выздоровления – прим. НСН) не поменялся. Это зависит, в первую очередь от самого человека, когда он начнет лечиться, насколько правильно это делает, каким было его состояние до болезни, есть ли серьезные заболевания, подрывающие иммунитет. Поменялся лишь инкубационный период, он стал короче. Если раньше пневмония наступала за 7-10 дней, то сейчас – с третьего-четвертого дня», - разъяснил иммунолог.

Жемчугов также отметил, что нет какого-то единого, универсального лекарства от коронавируса.

«Это комплексное заболевание с широким патогенезом, поэтому применяется много лекарств разнонаправленного действия, - антикоагулянты, в первую очередь, противовирусные, антивоспалительные препараты, иммуностимуляторы, понижающие давление, сердечные, витамины. Нет такого, чтобы можно было применять какое-то только одно лекарство», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал на пресс-конференции в НСН про главную «зону риска», где можно заразиться коронавирусом. При этом он выступил против обязательной вакцинации россиян.

