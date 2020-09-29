Иностранных студентов пустят в РФ после снятия ограничений на въезд в страну

Отмечается, что речь идет об очном обучении. В настоящее время, согласно постановлению правительства, въезд в РФ разрешен из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков не исключил возможности возвращения удаленного обучения в некоторых вузах в целях профилактики заражения коронавирусом. По словам Фалькова, сегодня важно не допустить распространения вируса как вузах, так и общежитиях.

