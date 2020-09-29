Иностранных студентов пустят в РФ после снятия ограничений на въезд в страну
Иностранные студенты смогут продолжить обучение в российских вузах после снятия ограничений на въезд в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Отмечается, что речь идет об очном обучении. В настоящее время, согласно постановлению правительства, въезд в РФ разрешен из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков не исключил возможности возвращения удаленного обучения в некоторых вузах в целях профилактики заражения коронавирусом. По словам Фалькова, сегодня важно не допустить распространения вируса как вузах, так и общежитиях.
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