Стипендии студентов увеличат на 3,7% в 2021 году
В 2021 году студенческие стипендии будут проиндексированы ан 3,7% согласно проекту бюджета до 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющейся в распоряжении агентства документ.
По данным агентства, в 2022 и 2023 году стипендии вырастут на 4%. Отмечается, что это коснется также аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов.
Как отмечает агентство, по данным Минобрнауки, средний размер академической стипендии в сентябре 2019 составлял 2980 рублей.
Ранее в сентябре сообщалось, что Минобрнауки утвердило порядок приёма в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Высшие учебные заведения отныне смогут проводить конкурс по нескольким родственным специальностям и направлениям. Раньше он был организован по каждому направлению в отдельности.
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