«Иногда оторопь берёт»: Путин рассказал об ощущениях от просмотра ТВ

Жесткие ограничения по контенту ТВ и соцсетей со стороны власти могут привести к обратной реакции, однако из ряда вон выходящие вещи надо ограничивать. Об этом в ходе встречи с членами СПЧ заявил Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос журналистке Марины Ахмедовой, которая подняла тему морально-этических норм в СМИ и социальных сетях. Она привела в пример темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах — «От кого родила 12-летняя школьница?», «Кто отец — Саша, Лёша или Слава? Отчим или одноклассник».

Российский лидер признался, что редко смотри телевизор, однако когда это случается, то «его оторопь берёт». По мнению президента России, всё зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие программы. Глава государства призвал поднимать уровень этих работников СМИ, чтобы они «не корёжили» сознание телезрителей, отмечает News.ru.