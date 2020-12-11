«Иногда оторопь берёт»: Путин рассказал об ощущениях от просмотра ТВ
Жесткие ограничения по контенту ТВ и соцсетей со стороны власти могут привести к обратной реакции, однако из ряда вон выходящие вещи надо ограничивать. Об этом в ходе встречи с членами СПЧ заявил Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос журналистке Марины Ахмедовой, которая подняла тему морально-этических норм в СМИ и социальных сетях. Она привела в пример темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах — «От кого родила 12-летняя школьница?», «Кто отец — Саша, Лёша или Слава? Отчим или одноклассник».
Российский лидер признался, что редко смотри телевизор, однако когда это случается, то «его оторопь берёт». По мнению президента России, всё зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие программы. Глава государства призвал поднимать уровень этих работников СМИ, чтобы они «не корёжили» сознание телезрителей, отмечает News.ru.
А ранее стало известно, что уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в текущем году снизился. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования компании Deloitte. В свою очередь, политолог Дмитрий Орешкин в беседе с НСН заявил, что, согласно тем опросам, которые видел он, сейчас 47% россиян доверяют телевидению.
«Хотя, на мой взгляд, это удивительно много. 47 процентов – это почти половина населения. Но раньше телевидению как основному источнику информации доверяли более 50 процентов, а то и 60 процентов наших граждан. Но сейчас телевидение вполне заслужено, с моей точки зрения, теряет доверие. Так что этот процесс вполне естественный. Скорее удивление вызывает то, что по-прежнему почти 50 процентов россиян верят всему тому, что им господин Соловьев и его друзья рассказывают в прайм-тайм», – отметил Орешкин.
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