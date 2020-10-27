Орешкин: телевидение заслуженно теряет доверие россиян

Дмитрий Орешкин: «Согласно тем опросам, которые видел я, сейчас 47 процентов россиян доверяют телевидению. Хотя, на мой взгляд, это удивительно много. 47 процентов – это почти половина населения. Но раньше телевидению как основному источнику информации доверяли более 50 процентов, а то и 60 процентов наших граждан. Но сейчас телевидение вполне заслужено, с моей точки зрения, теряет доверие, просто потому что такую пургу, которую там несут, трудно переварить даже стороннику нашей замечательной вертикали власти. Так что этот процесс вполне естественный. Скорее удивление вызывает то, что по-прежнему почти 50 процентов россиян верят всему тому, что им господин Соловьев и его друзья рассказывают в прайм-тайм», – поделился он своим мнением с НСН.

