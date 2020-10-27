Орешкин: телевидение заслуженно теряет доверие россиян
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мишустин поручил остановить рост цен на жилье
Премьер-министр Михаил Мишустин поставил цель остановить рост цен на жилье в России. По его словам, сейчас ведется работа над упрощением процедур в сфере строительства, которые сократят сроки возведения и саму стоимость жилья.
Дмитрий Орешкин: «Сейчас те, у кого есть какие-то рублевые накопления, спешат вложиться в недвижимость или автомобиль, поэтому цены подскочили. Поэтому через несколько месяцев, а может быть даже и раньше, этот истерический спрос естественным образом пойдет на убыль, поэтому Мишустин окажется прав. Так что цены, как минимум, остановятся, а может быть и пойдут вниз, ведь строительство по-прежнему идет очень быстро, предложение будет превышать спрос. Поэтому Мишустин обещает то, что и без его помощи само бы отрегулировалось», – прокомментировал в эфире НСН Дмитрий Орешкин.
Россияне стали меньше верить информации с экранов телевизоров
Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в текущем году снизился. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования компании Deloitte.
Дмитрий Орешкин: «Согласно тем опросам, которые видел я, сейчас 47 процентов россиян доверяют телевидению. Хотя, на мой взгляд, это удивительно много. 47 процентов – это почти половина населения. Но раньше телевидению как основному источнику информации доверяли более 50 процентов, а то и 60 процентов наших граждан. Но сейчас телевидение вполне заслужено, с моей точки зрения, теряет доверие, просто потому что такую пургу, которую там несут, трудно переварить даже стороннику нашей замечательной вертикали власти. Так что этот процесс вполне естественный. Скорее удивление вызывает то, что по-прежнему почти 50 процентов россиян верят всему тому, что им господин Соловьев и его друзья рассказывают в прайм-тайм», – поделился он своим мнением с НСН.
Итоги выборов в США утвердят лишь после долгих разбирательств
Результаты предстоящих выборов президента США впервые за 20 лет могут быть утверждены лишь после продолжительного разбирательства, которое, возможно, дойдет до Верховного суда. Такое мнение выразил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Дмитрий Орешкин: «Скорее всего, до Верховного суда и дойдет. Мы и американцы не узнаем имя победителя в ночь голосования. По той простой причине, что несколько десятков миллионов проголосуют по почте. А в каждом штате свои законы по подсчету этих почтовых бюллетеней. То есть конверт с бюллетенем может прийти и 4 и 5 ноября, потому что почта не так быстро работает. Соответственно, голоса будут считать уже и через день и через два после завершения голосования. А тем временем, люди и Трампа и Байдена будут вести информационную войну, чтобы убедить, что победили “наши», – отметил в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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