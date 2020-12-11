Украинский телеканал наказали за показ российского мультфильма
Телеканал «112 Украина» получил предупреждение от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает ТАСС.
Решение было вынесено по результатам внеплановой проверки. Телеканал наказали за показ в апреле 2020 года российского мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы».
Одного из героев анимационной ленты озвучил российский актёр Александр Михайлов, который внесён в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». Согласно украинским законам, в этом случае аудиовизуальное произведение признаётся запрещённым к трансляции.
Также в совете заявили, что у мультфильма нет государственного удостоверения на право распространения и демонстрацию, и предостерегли телеканал от подобных нарушений в дальнейшем.
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