«Иногда можно!»: Лукьяненко допустил использование мата в творчестве и жизни

Собеседник НСН полагает, что обсценная лексика порой необходима в нестандартных ситуациях.

«Мат — это часть русского языка. В любом языке есть экспрессивная лексика, которую иногда можно употреблять. Сложно представить себе, что на ногу человеку упал молоток, а он вместо того, чтобы выругаться, говорит: “Как же так получилось, что я уронил себе на ногу молоток?” Другой вопрос, что использование подобной лексики достаточно жестко табуировано, ее нельзя употреблять как попало», — сказал Лукьяненко.

Также писатель-фантаст рассказал, в каких ситуациях допустим мат в искусстве.

«По-моему, я в одном-единственном романе позволил себе матерное слово, поскольку герой попадает в такую ситуацию, что не может сказать ничего другого. Есть миллионы способов замаскировать нецензурную брань — например, просто написать, что герой грязно выругался, не вдаваясь в конкретику. Все знают, что в языке существует ненормативная лексика, но вовсе не обязательно говорить об этом в творчестве с энтузиазмом первоклассника, впервые узнавшего какие-то грязные слова», — добавил собеседник НСН.

Кроме того, литератор порассуждал о том, насколько распространена нецензурная лексика сегодня.

«Не сказал бы, что ей активно пользуется большинство русскоговорящих людей, но изрядная часть. В каких-то исключительных ситуациях, наверное, матерную лексику употребляют практически все: интеллигентные, воспитанные люди, женщины, даже, к сожалению, подростки и дети. Но у детей и подростков это некий этап взросления, попытка показать, что они уже большие, знают эти слова и могут их использовать. У людей же взрослых, которые обычно мат не употребляют, обсценная лексика — индикатор чрезвычайности ситуации. Что же касается тех, кто матом не ругается, а разговаривает, — это либо не сильно образованные люди, либо те, кто трудится в особых условиях. Согласитесь, на стройке или в бою мат звучит чаще, чем в коридорах университета или в больничных палатах», — сказал Лукьяненко.

В заключение Лукьяненко рассказал, употребляет ли он сам ненормативную лексику.

«К сожалению, бывает, когда растерян, поражен, расстроен, употребляю. Это часть русского языка, которая в каких-то ситуациях неизбежно приходит на ум», — подытожил он.

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал запрет использования мат в соцсетях. Об этом сообщило агентство НСН.

