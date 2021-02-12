Шнуров объяснил, почему поддерживает запрет мата в соцсетях

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал закон, запрещающий использование мата в социальных сетях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Я — за, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти», — объяснил музыкант.

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Шнуров отметил, что ни одному представителю власти не удавалось изъять мат из употребления на протяжении всей истории его существования.

С 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под новый запрет подпадают и публикации с матом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЗапретСергей Шнуров
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