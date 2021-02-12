Шнуров объяснил, почему поддерживает запрет мата в соцсетях

Шнуров отметил, что ни одному представителю власти не удавалось изъять мат из употребления на протяжении всей истории его существования.

С 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под новый запрет подпадают и публикации с матом.

