«Просто, но не матом»: Филолог призвал запретить канцелярский язык чиновникам и юристам

Накануне Новая Зеландия приняла так называемый «законопроект о простом языке», по которому чиновникам страны будет запрещено использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью. Об этом сообщило радио RNZ. Согласно законопроекту, простой язык определяется как «соответствующий целевой аудитории», «ясный, лаконичный и хорошо организованный». Максим Кронгауз считает, что такой закон также необходим и России.

«Научить чиновников разъясняться просто и понятно – это важная задача. Но у нас еще не разработан такой простой язык, поэтому закон не должен идти на опережение. Во многих странах разрабатываются простые и легкие языки, это нужно не только для чиновников, но и для тех, кто не может овладеть литературным языком в полной мере. Что же касается чиновников, то я в свое время предлагал разрабатывать любительский язык проще и понятнее, но, по-видимому, это невыгодно и не нужно. Нужно вновь сделать такое предложение, тема важная, но трудная, одним законом здесь вряд ли что-то можно решить. Прежде всего, нужно желание чиновников быть понятными», - сказал Кронгауз.

По его словам, запретить выражаться непонятным языком стоит и юристам. А чиновники, пока не разработан «простой язык», должны начать выражаться понятнее, чтобы подавать пример коллегам. Кроме того, филолог указал, что чиновникам при исполнении необходимо запретить использовать мат.