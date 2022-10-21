«Просто, но не матом»: Филолог призвал запретить канцелярский язык чиновникам и юристам

Обязать чиновников говорить понятной речью трудно, однако люди нуждаются в понимании их слов и инициатив, отметил в эфире НСН Максим Кронгауз. 

Российским чиновникам и юристам необходимо запретить использовать канцелярский язык, чтобы они разъяснялись просто и понятно, упрощенный язык необходимо разработать и принять соответствующий закон, заявил доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз в разговоре с НСН.

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Накануне Новая Зеландия приняла так называемый «законопроект о простом языке», по которому чиновникам страны будет запрещено использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью. Об этом сообщило радио RNZ. Согласно законопроекту, простой язык определяется как «соответствующий целевой аудитории», «ясный, лаконичный и хорошо организованный». Максим Кронгауз считает, что такой закон также необходим и России.

«Научить чиновников разъясняться просто и понятно – это важная задача. Но у нас еще не разработан такой простой язык, поэтому закон не должен идти на опережение. Во многих странах разрабатываются простые и легкие языки, это нужно не только для чиновников, но и для тех, кто не может овладеть литературным языком в полной мере. Что же касается чиновников, то я в свое время предлагал разрабатывать любительский язык проще и понятнее, но, по-видимому, это невыгодно и не нужно. Нужно вновь сделать такое предложение, тема важная, но трудная, одним законом здесь вряд ли что-то можно решить. Прежде всего, нужно желание чиновников быть понятными», - сказал Кронгауз.

По его словам, запретить выражаться непонятным языком стоит и юристам. А чиновники, пока не разработан «простой язык», должны начать выражаться понятнее, чтобы подавать пример коллегам. Кроме того, филолог указал, что чиновникам при исполнении необходимо запретить использовать мат.

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«Речь идет о формулировках законов, разных решений – это затрагивает и чиновников, и юристов. Провести границу невозможно. Вообще, обязать чиновников говорить понятной речью в обычном общении довольно трудно. Здесь чиновники, занимающие более высокое положение, должны показывать пример. Тогда более мелкие чиновники последуют этому примеру. В этом отношении сделано довольно много: в частности, различная цифровизация, сайты, где язык довольно понятный. Также в публичном общении мат должен быть категорически запрещен чиновникам при исполнении. Происходящее в России можно описать без использования матерной лексики. Она просто несет эмоции и передает именно эту часть сообщения. А содержательную часть вполне можно описать, не используя матерные слова», - резюмировал Кронгауз.

Ранее Счетная палата РФ разработала и разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями для чиновников, как проще писать на русском языке о сложных государственных вопросах. Главной целью обучающего курса было заявлено «развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов».

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ФОТО: РИА Новости
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