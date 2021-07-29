«Инфляция съедает все». В Совфеде назвали способ повышения пенсий
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что индексация пенсий со своей компенсирующей задачей справляется, а для реального роста выплат необходимо увеличивать зарплаты.
Высокая инфляция в России в первом полугодии привела к снижению пенсий в стране в реальном выражении, следует из опубликованных в среду данных Росстата. Так, в феврале текущего года этот показатель упал на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне на 0,8%.
Депутатам следующего созыва Госдумы предстоит учесть инфляционную проблематику в бюджетном процессе и, возможно, внести изменения в закон об индексации пенсий, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Реальный рост пенсий возможен только при реальном росте заработной платы. Мы говорим о росте инфляции, которая повлияла на пенсионеров, но у пенсионеров индексация была достаточно существенной, она была больше 6%. Надо говорить о том, что инфляция съедает не только пенсионные выплаты, инфляция съедает все, и заработную плату. Поэтому депутатам, безусловно, нужно будет учесть при бюджетном процессе всю проблематику, связанную с инфляцией, все инфляционные накопленные проблемы. Индексация – это компенсация, а если говорить о повышении пенсий, речь должна идти о повышении заработной платы», - отметил Рязанский.
По его словам, оценивать результаты индексации нужно будет по итогам целого года, на данный момент говорить о снижении пенсий в реальном выражении рано.
«На мой взгляд, это сигнал к тому, что при решении проблем в бюджете следующего 2022 года, нужно будет по итогам инфляции за целый год, а не за этот период, учесть, что индексация должна быть подвергнута анализу. Если указанная в законе индексация, которая заложена, будет ниже, чем инфляция, накопленная за 2021 год, депутатам и Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты потребуется провести соответствующую коррекцию. Возможно, изменения придется вносить в закон с тем, чтобы погасить эту инфляцию, которая на сегодняшний день стала превышать заложенную индексацию. По итогам года нужно будет смотреть. Сейчас говорить о том, что пенсии в реальном выражении упали, нельзя», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что на индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, - «если поскрести по сусекам - можно найти».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Авиакомпания «Россия» начнет выполнять регулярные рейсы в Египет с 9 августа
- ФСБ нейтрализовала в Тюмени двух сторонников ИГ
- На дне Атлантического океана нашли настоящих Губку Боба и Патрика
- Молдавия отозвала посла из России на неопределенный период
- В Кремле оценили планы Азербайджана и Турции создать совместную армию
- Вирусолог рассказал о вакцинации при наличии антител
- СМИ: «Скопинский маньяк» Мохов заявил, что поддерживает КПРФ
- В Госдуме РФ оценили ультиматум республиканцев по «Северному потоку-2»
- Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
- Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru