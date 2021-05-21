Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы прививаться от коронавируса. Об этом глава города написал на личном сайте.

Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели

Собянин на встрече с активистами северо-востока Москвы отметил, что число прошедших вакцинацию жителей в столице значительно уступает этой же категории в других крупных городах мира. Мэр подчеркнул, что от коронавируса привились около 1,3 из 12 миллионов граждан. «Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами», — добавил глава города.

Ранее стало известно, что новая вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели. «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Спутника V» и станет четвертой российской вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.

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ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:ВакцинацияМоскваСергей Собянин
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