Инфекционист предупредила об опасности долгого ношения защитной маски
Защитная маска после долгого ношения накапливает микробы и становится «мокрым компрессом». Об этом рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова в интервью радио Sputnik.
«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления – покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», – советует Белова.
Инфекционист рекомендовала людям с легочными заболеваниями приобрести маски с клапаном или фильтром - они позволят нормально дышать.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, стоит ли носить маски на морозе.
«В принципе, и в теплую погоду маски на улице не имели значения, если нет большого скопления людей. А зимой маски на улице даже вредны, так как в них будет скапливаться конденсат, который мешает дышать и увеличивает шанс заражения микробами», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru