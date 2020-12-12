Инфекционист предупредила об опасности долгого ношения защитной маски

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления – покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», – советует Белова.

Инфекционист рекомендовала людям с легочными заболеваниями приобрести маски с клапаном или фильтром - они позволят нормально дышать.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, стоит ли носить маски на морозе.



«В принципе, и в теплую погоду маски на улице не имели значения, если нет большого скопления людей. А зимой маски на улице даже вредны, так как в них будет скапливаться конденсат, который мешает дышать и увеличивает шанс заражения микробами», - отметил он.

