Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ

Ответ Москвы в случае агрессии любой страны НАТО на любой регион России «будет решительным и разрушительным». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В ходе брифинга она отметила, что на этот счёт ни у кого не должго быть никаких сомнений.

«И никакие имеющиеся... средства, потенциал и прочие линии обороны им не помогут. Это они должны осознавать», - подчеркнула дипломат.

Ранее командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн заявил, что ФРГ готова сразиться с Россией «сегодня ночью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:Мария ЗахароваНАТОРоссияМИД РФ

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