Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ

В ходе брифинга она отметила, что на этот счёт ни у кого не должго быть никаких сомнений.

«И никакие имеющиеся... средства, потенциал и прочие линии обороны им не помогут. Это они должны осознавать», - подчеркнула дипломат.

Ранее командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн заявил, что ФРГ готова сразиться с Россией «сегодня ночью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

