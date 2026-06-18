Захарова предупредила о решительном ответе на агрессию НАТО в адрес РФ
Ответ Москвы в случае агрессии любой страны НАТО на любой регион России «будет решительным и разрушительным». Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что на этот счёт ни у кого не должго быть никаких сомнений.
«И никакие имеющиеся... средства, потенциал и прочие линии обороны им не помогут. Это они должны осознавать», - подчеркнула дипломат.
Ранее командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн заявил, что ФРГ готова сразиться с Россией «сегодня ночью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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