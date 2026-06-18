СМИ: Во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины
Завод французской компании Delair, которая производит беспилотники для Украины, подвергся нападению. Об этом со ссылкой на источники пишет Le Parisien.
Собеседники газеты утверждают, что инцидент произошёл ещё 1 июня. Несколько человек, попавших в объектив камер видеонаболюдения, забросали заднюю часть здания «коктейлями Молотова».
В настоящее время прокуратура Тулузы ведёт расследование по факту причинения ущерба с использованием опасных для людей средств.
Также сообщается, что позже был задержан мужчина, которого подозревают в съёмке прототипа беспилотника - его обвинили в шпионаже.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что страны G7 намерены производить на Украине дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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