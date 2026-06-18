Собеседники газеты утверждают, что инцидент произошёл ещё 1 июня. Несколько человек, попавших в объектив камер видеонаболюдения, забросали заднюю часть здания «коктейлями Молотова».

В настоящее время прокуратура Тулузы ведёт расследование по факту причинения ущерба с использованием опасных для людей средств.

Также сообщается, что позже был задержан мужчина, которого подозревают в съёмке прототипа беспилотника - его обвинили в шпионаже.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что страны G7 намерены производить на Украине дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

