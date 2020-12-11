Медик рассказал об опасности неправильного ношения маски

Неплотно прилегающая к лицу маска может вызвать развитие синдрома сухого глаза и в конечно счете привести к ухудшению зрения. Об этом сообщил главный врач столичной поликлиники №46 Денис Серов.

Медик пояснил, что если защитная маска прилегает к лицу плохо, то выдыхаемый человеком воздух, выходит в основном сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.