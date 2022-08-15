Инфекционист предрёк пик заболеваемости COVID-19 на 1 сентября

Ранее академик РАН Сергей Нетесов сообщил что в России заболеваемость коронавирусом должна пойти на спад уже в ближайшие две недели. Собеседник «Радиоточки НСН» не согласился с такой оценкой.

«Полагаю, что максимум придётся на 1 сентября и последующие дни. Это связано с тем, что вернутся после каникул школьники, многие люди выйдут на работу после отпусков и будут активно общаться. Конечно же, такого количества заболевших, как при штамме «дельта», не будет, но точное число я затрудняюсь назвать, так как на него влияет очень много факторов. После этого заболеваемость пойдёт на спад. Следующая волна традиционно ожидается в конце осени — начале зимы», — предположил Малышев.

Также эксперт добавил, что масштабы последствий для здоровья населения во многом зависят от самих граждан.

«От того, как мы вакцинируемся, как соблюдаем меру социальной дистанции, зависит очень многое. Да, ношение масок сегодня носит рекомендательный характер. Но если мы заботимся о своём здоровье, о здоровье своих близких, то нельзя забывать о таких мерах предосторожности, как вакцинация, ношение масок в общественных местах, обязательное мытьё рук и соблюдение социальной дистанции», — заключил Николай Малышев.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что с приходом осени может снова потребоваться ввести масочный режим в метро.

