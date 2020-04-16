Инфекционист предложил отправить Барецкого в сумасшедший дом
Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН призвал не тратить время на идиотов.
Шоумен Стас Барецкий предложил хоронить жертв коронавируса в пластиковых мешках. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что его идея поможет предотвратить распространение инфекции и позволит людям посещать кладбища. «Мы будем оборачивать людей в полиэтиленовые пакеты и класть их в гроб, как в упаковке», - уточнил он.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН посоветовал не воспринимать всерьез заявления душевнобольных, по его мнению, граждан.
«Поинтересуйтесь в сумасшедшем доме, может, к нему пришлют машину. Мало ли какому идиоту чего в голову придет, прошу прощения! У нас не столько много трупов, чтобы хоронить в целлофановых пакетах. Никакого распространения инфекции через гроб нет!» - отрезал врач.
Ранее главный внештатный эпидемиолог РФ Николай Брико опроверг слухи о том, что коронавирус COVID-19 «перелетает по воздуху» из одного российского региона в другой. Распространение инфекции обусловлено только передвижением людей, подчеркнул специалист.
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