Инфекционист предложил отправить Барецкого в сумасшедший дом

Шоумен Стас Барецкий предложил хоронить жертв коронавируса в пластиковых мешках. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что его идея поможет предотвратить распространение инфекции и позволит людям посещать кладбища. «Мы будем оборачивать людей в полиэтиленовые пакеты и класть их в гроб, как в упаковке», - уточнил он.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН посоветовал не воспринимать всерьез заявления душевнобольных, по его мнению, граждан.