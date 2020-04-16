Лукашенко: Коронавирус – хороший урок для наркоманов и «курцов»

Президент Белоруссии считает пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки. Как отмечает агентство БЕЛТА, в первую очередь, Александр Лукашенко имел в виде наркоманов и «курцов»

«Мы это видим по тяжёлым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощённой коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», - заявил белорусский лидер, подчеркивает Утро.ру.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно называл всё происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом». При этом, по состоянию на 16 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 4 тысячи человек, отмечает Интерфакс.