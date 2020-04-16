Лукашенко: Коронавирус – хороший урок для наркоманов и «курцов»

Президент Белоруссии считает пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки. Как отмечает агентство БЕЛТА, в первую очередь, Александр Лукашенко имел в виде наркоманов и «курцов»

«Мы это видим по тяжёлым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощённой коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», - заявил белорусский лидер, подчеркивает Утро.ру.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно называл всё происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом». При этом, по состоянию на 16 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 4 тысячи человек, отмечает Интерфакс.

Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт

Ранее НСН писала, что Александр Лукашенко обвинил в предвзятости российские СМИ, рассказывающие о ситуации с распространением коронавируса в республике.

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней», - сказал Лукашенко. Также глава республики призвал российских журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов, которые «плявузгают» (треплются - прим. НСН), оставить Белоруссию в покое.

Также Лукашенко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к системе здравоохранения Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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