Главный эпидемиолог РФ развеял слухи о передаче COVID-19 по ветру

По словам специалиста, отставание регионов от Москвы по темпам распространения заболевания - это естественное развитие эпидемиологического процесса. Распространение инфекции в других регионах обусловлено только передвижением людей, подчеркнул эпидемиолог.

Сам COVID-19 – нестойкий вирус, который погибает под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, объяснил Брико. В воздухе этот коронавирус погибает примерно за полчаса, добавил он.

Ранее Брико, ссылаясь на американское исследование, допускал передачу коронавируса от человека к человеку на расстоянии до четырёх метров.

