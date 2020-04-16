Главный эпидемиолог РФ развеял слухи о передаче COVID-19 по ветру

Главный внештатный эпидемиолог РФ Николай Брико опроверг предположения о том, что коронавирус COVID-19 «перелетает по воздуху» из одного российского региона в другой, сообщает «Интерфакс».

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По словам специалиста, отставание регионов от Москвы по темпам распространения заболевания - это естественное развитие эпидемиологического процесса. Распространение инфекции в других регионах обусловлено только передвижением людей, подчеркнул эпидемиолог.

Сам COVID-19 – нестойкий вирус, который погибает под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, объяснил Брико. В воздухе этот коронавирус погибает примерно за полчаса, добавил он.

Ранее Брико, ссылаясь на американское исследование, допускал передачу коронавируса от человека к человеку на расстоянии до четырёх метров.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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