Каждый шестой россиян планирует турпоездку на майские праздники

При этом большинство граждан планируют поездки на дачу и на природу. Так, шашлыки и пикники этой весной планируют 30% опрошенных. Открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28% участников исследованмия. Еще 26% россиян на предстоящие каникулы готовят визиты к родственникам.

Напомним, в центральной части России в начале мая ожидается похолодание.

