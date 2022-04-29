Каждый шестой россиян планирует турпоездку на майские праздники
Каждый шестой россиянин (16%) отправится на майских праздниках в туристическую поездку, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
При этом большинство граждан планируют поездки на дачу и на природу. Так, шашлыки и пикники этой весной планируют 30% опрошенных. Открытия дачного сезона и посевных работ ждут 28% участников исследованмия. Еще 26% россиян на предстоящие каникулы готовят визиты к родственникам.
Напомним, в центральной части России в начале мая ожидается похолодание.
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