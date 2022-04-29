Глава Роспотребнадзора заявила, что пандемия в России не закончилась

Пандемия коронавируса в России не закончилась, в регионах сохраняется статут ситуации высокого риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Сочи.

По ее словам, среднее число заболевших коронавирусом в России в сутки составляет 7-8 тысяч человек.