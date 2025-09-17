По его словам, даже в случае завода инфекции в Россию отечественные врачи быстро поставят пациента на ноги.



«Теоретически на самолете к нам можно завезти все, что угодно. Инкубационный период у холеры 3-5 дней. Это будут единичные случаи, так как, повторюсь, вероятность передачи холеры контактно-бытовым путем крайне мала. Даже если кто-то приедет в страну в инкубационном периоде и позже заболеет, то холеру мы прекрасно умеем лечить. В XXI веке холера не представляет опасности для мира. В Африке есть с этим проблемы, да, так как там нет нормального водоснабжения», - заключил эксперт.

Ранее Никифоров сказал НСН, что в Турции встречаются инфекционные бактерии и вирусы, но это не «родственники холеры» Vibrio, а обычные рота- и энтеровирусы.

