Инфекционист успокоил россиян после предупреждений ВОЗ о холере
Российские врачи умеют лечить холеру, так что поставят на ноги даже тех туристов, которые привезли инфекцию из-за границы, сказал НСН Владимир Никифоров.
Холера не представляет пандемической опасности для всего мира, однако вспышки инфекции происходят в странах, где нет современного водопровода, сказал в эфире НСН доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о ситуации с распространением холеры. Так, в прошлом году в мире выросла заболеваемость этой инфекцией — и резко увеличилась смертность от нее. В России в 2024 году холеры не было, однако в 2025 году зафиксированы четыре случая у туристов, вернувшихся из Индии. Никифоров отметил, что холера не передается контактно-бытовым путем, что существенно снижает риск распространения инфекции.
«Пандемии или серьезной эпидемии быть не может, если только не закачать каким-то образом возбудителя в питьевую воду. В России это все очень четко регламентировано. У нас вода обеззараживается, так что по водопроводу что-то зараженное пойти не может. При купании в каких-то прудиках, где есть возбудитель холеры, теоретически можно ее подхватить, если наглотаться воды. Но купальный сезон кончился, значит, вероятность крайне мала. Контактно-бытовым путем холера практически не передается, потому что холерный вибрион совершенно не переносит высыхание, он привязан к воде», - сказал собеседник НСН.
По его словам, даже в случае завода инфекции в Россию отечественные врачи быстро поставят пациента на ноги.
«Теоретически на самолете к нам можно завезти все, что угодно. Инкубационный период у холеры 3-5 дней. Это будут единичные случаи, так как, повторюсь, вероятность передачи холеры контактно-бытовым путем крайне мала. Даже если кто-то приедет в страну в инкубационном периоде и позже заболеет, то холеру мы прекрасно умеем лечить. В XXI веке холера не представляет опасности для мира. В Африке есть с этим проблемы, да, так как там нет нормального водоснабжения», - заключил эксперт.
Ранее Никифоров сказал НСН, что в Турции встречаются инфекционные бактерии и вирусы, но это не «родственники холеры» Vibrio, а обычные рота- и энтеровирусы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru