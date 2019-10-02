«Индульгенция для водителей». «Автомобилисты России» об отмене штрафов в непогоду
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН раскритиковал идею ГИБДД.
Водители смогут избежать штрафов, зарегистрированных камерами во время непогоды. Такие указания руководство ГИБДД разослало во все регионы, сообщает «Коммерсант». Штрафы с камер будут считаться недействительными, если были определены во время тумана либо сильного дождя, а также, если отсутствовали предупреждающие знаки об их работе и при жалобах автомобилистов на их работу. В МВД подчеркнули, что такие условия вызваны тем, что четверть фотоматериалов, на которых зафиксированы нарушения ПДД, не представляется возможным использовать, поскольку они неверны. Однако, указания центрального аппарата ГИБДД имеют только характер рекомендации.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН раскритиковал решение руководства ГИБДД. По его словам, нововведение выведет из-под контроля ситуацию на дорогах в непогоду.
«Ну, вообще в законодательстве ничего такого нет. Никакой ссылки там на погоду, естественно, закон не знает. Камеры должны фиксировать все нарушения, независимо от состояния [погоды]. Значит просто такое качество у нас фото- видеофиксации скверное, что, оказывается, в непогоду можно ездить, как угодно. Еще сейчас в этом и признаются! Я, честно говоря, не понимаю, для чего вообще все это делать? Ну, хорошо, допустим, вы выявили это все, но так вы пока, так сказать, устраняйте, меняйте что-либо в этих камерах, но не говорите на всю страну об этом. Это ведь будет воспринято, как некая индульгенция: “Ага, значит, теперь в туман и в дождь можно ездить, как угодно, и никакие камеры нас не остановят”», - заключил собеседник НСН.
Ранее Минэкономразвития РФ направило в регионы рекомендации не заключать соглашения с частными компаниями на установку дорожных камер за счет средств с собранных штрафов. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу, но высказал сомнение, что регионы откликнутся на рекомендации.
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