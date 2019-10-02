«Индульгенция для водителей». «Автомобилисты России» об отмене штрафов в непогоду

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН раскритиковал решение руководства ГИБДД. По его словам, нововведение выведет из-под контроля ситуацию на дорогах в непогоду.

«Ну, вообще в законодательстве ничего такого нет. Никакой ссылки там на погоду, естественно, закон не знает. Камеры должны фиксировать все нарушения, независимо от состояния [погоды]. Значит просто такое качество у нас фото- видеофиксации скверное, что, оказывается, в непогоду можно ездить, как угодно. Еще сейчас в этом и признаются! Я, честно говоря, не понимаю, для чего вообще все это делать? Ну, хорошо, допустим, вы выявили это все, но так вы пока, так сказать, устраняйте, меняйте что-либо в этих камерах, но не говорите на всю страну об этом. Это ведь будет воспринято, как некая индульгенция: “Ага, значит, теперь в туман и в дождь можно ездить, как угодно, и никакие камеры нас не остановят”», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минэкономразвития РФ направило в регионы рекомендации не заключать соглашения с частными компаниями на установку дорожных камер за счет средств с собранных штрафов. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу, но высказал сомнение, что регионы откликнутся на рекомендации.

