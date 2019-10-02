ГИБДД готова отменить штрафы в непогоду

Водителя смогут избежать штрафов, зарегистрированных камерами во время непогоды. Такие указания руководство ГИБДД разослало во все регионы, сообщает «Коммерсант». Штрафы с камер будут считаться недействительными, если были определены во время тумана либо сильного дождя, а также, если отсутствовали предупреждающие знаки об их работе и при жалобах автомобилистов на их работу, уточняет Ura.ru.

Как подчеркнули в МВД, что таки условия вызваны тем, что четверть фотоматериалов, на которых зафиксированы нарушения ПДД, не представляется возможным использовать, поскольку они неверны.

Однако, указания центрального аппарата ГИБДД имеют только характер рекомендации, и не влекут юридических последствий. В связи с этим, региональные управления могут не принять их во внимание.

