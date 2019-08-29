Глупостей наделали – эксперт о привлечении частников к фиксации нарушений на дорогах
Председатель «Движения автомобилистов России» в эфире НСН предложил использовать муляжи и отказаться от фото- и видеофиксации на время закупки аппаратуры для ГИБДД.
Минэкономразвития РФ направило в регионы рекомендации не заключать соглашения с частными компаниями на установку дорожных камер за счет средств с собранных штрафов.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин не верит, что регионы откликнутся на рекомендации.
«Мы давно ратуем за то чтобы частников исключили из этой сферы, потому что нельзя зарабатывать на штрафах и нарушениях. Это само по себе будет правильно, если будет сделано, я, правда, не очень в это верю. Не рекомендации должны быть, а жесткий нормативный акт. Фото- и видеофиксаторы нужно было направить исключительно на предупреждение правонарушений», - сказал в эфире НСН Похмелкин.
На период пока регионы не приобретут необходимое количество оборудования для фиксации нарушений на дорогах, эксперт предлагает вовсе отказаться от этого.
«Сколько будет камер - это задача государства, задача бюджета. Можно использовать муляжи, отказаться на это время от фото- и видеофиксации. Да как угодно. Если глупостей наделали с этими частниками, это не значит что не нужно от этого отказываться. Надо было думать, когда частников привлекали. Это, честно говоря, уже забота не наша – не водителей, не автомобилистов и не общественных организаций. Мы защищаем права автомобилистов и безопасность дорожного движения, а как быть с этими камерами – забота государственных органов и прежде всего региональных», - сказал председатель «Движения автомобилистов России», отметив, что инициаторами подобного решения были сами автомобилисты, а «министерство уже поддерживает нас».
Отказ от услуг частных компаний связан с слишком частой установкой оборудования для фиксации дорожных нарушений – каждые 200 метров, пишут «Известия».
На оплату камер частных организаций уходит от 11% до 100% суммы получаемых штрафов с такого оборудования.
Ранее НСН писала, что с 2020 года автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн.
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