Глупостей наделали – эксперт о привлечении частников к фиксации нарушений на дорогах

«Мы давно ратуем за то чтобы частников исключили из этой сферы, потому что нельзя зарабатывать на штрафах и нарушениях. Это само по себе будет правильно, если будет сделано, я, правда, не очень в это верю. Не рекомендации должны быть, а жесткий нормативный акт. Фото- и видеофиксаторы нужно было направить исключительно на предупреждение правонарушений», - сказал в эфире НСН Похмелкин.

На период пока регионы не приобретут необходимое количество оборудования для фиксации нарушений на дорогах, эксперт предлагает вовсе отказаться от этого.

«Сколько будет камер - это задача государства, задача бюджета. Можно использовать муляжи, отказаться на это время от фото- и видеофиксации. Да как угодно. Если глупостей наделали с этими частниками, это не значит что не нужно от этого отказываться. Надо было думать, когда частников привлекали. Это, честно говоря, уже забота не наша – не водителей, не автомобилистов и не общественных организаций. Мы защищаем права автомобилистов и безопасность дорожного движения, а как быть с этими камерами – забота государственных органов и прежде всего региональных», - сказал председатель «Движения автомобилистов России», отметив, что инициаторами подобного решения были сами автомобилисты, а «министерство уже поддерживает нас».

Отказ от услуг частных компаний связан с слишком частой установкой оборудования для фиксации дорожных нарушений – каждые 200 метров, пишут «Известия».

На оплату камер частных организаций уходит от 11% до 100% суммы получаемых штрафов с такого оборудования.

Ранее НСН писала, что с 2020 года автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн.







