В Госдуме разработали законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов

Проект, разработанный депутатами от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, отправлен на отзыв правительства.



Так, предлагается ввести штрафы за публикацию изображений православных храмов и других культовых сооружений без религиозных символов, если такие изображения могут оскорбить чувства верующих. За нарушение предлагается налагать штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для обычных граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;, а для юридических лиц размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей.



Если же такие изображения размещаются в СМИ или в интернете, то санкции увеличиваются: до 50 тысяч рублей - для физических лиц, до 100 тысяч рублей - для должностных лиц и до 500 тысяч рублей - для организаций.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за покупку знаков, похожих на настоящие государственные награды, напоминает RT.

