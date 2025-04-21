В Госдуме разработали законопроект о штрафах за изображение храмов без крестов
В Госдуме разработали законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за изображение храмов без крестов.
Проект, разработанный депутатами от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, отправлен на отзыв правительства.
Так, предлагается ввести штрафы за публикацию изображений православных храмов и других культовых сооружений без религиозных символов, если такие изображения могут оскорбить чувства верующих. За нарушение предлагается налагать штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для обычных граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;, а для юридических лиц размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей.
Если же такие изображения размещаются в СМИ или в интернете, то санкции увеличиваются: до 50 тысяч рублей - для физических лиц, до 100 тысяч рублей - для должностных лиц и до 500 тысяч рублей - для организаций.
Ранее в Госдуме предложили наказывать за покупку знаков, похожих на настоящие государственные награды, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru