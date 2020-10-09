«Иначе подерутся». Запашный о пользе дистанционных дебатов Трампа и Байдена

Комиссия по президентским дебатам решила провести очередную встречу кандидатов, намеченную на 15 октября, в дистанционном формате. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп, у которого ранее оказались положительные тесты на коронавирус, отказался участвовать в виртуальных прениях.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН отметил, что для обоих кандидатов есть плюсы в дистанционных дебатах.