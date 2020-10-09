«Иначе подерутся». Запашный о пользе дистанционных дебатов Трампа и Байдена
Директор Большого Московского цирка в эфире НСН отметил, что для обоих кандидатов в президенты США есть плюсы в дистанционных дебатах.
Комиссия по президентским дебатам решила провести очередную встречу кандидатов, намеченную на 15 октября, в дистанционном формате. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп, у которого ранее оказались положительные тесты на коронавирус, отказался участвовать в виртуальных прениях.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН отметил, что для обоих кандидатов есть плюсы в дистанционных дебатах.
«Мне кажется, что проведение дистанционных дебатов – лучше для обоих, потому что есть полное ощущение, судя по первой их встрече, что они там должны подраться. По крайней мере, это было бы логично. Но раз Трамп не хочет общаться дистанционно, то, видимо, первый удар будет за ним», – отметил он.
Кроме того, Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью НСН обвинил Greenpeace в бездействии на фоне экологической катастрофы на Камчатке.
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