Запашный обвинил Greenpeace в бездействии
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Дебаты в США решили провести дистанционно, Трамп отказался
Комиссия по президентским дебатам решила провести очередную встречу кандидатов, намеченную на 15 октября, в дистанционном формате. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп, у которого ранее оказались положительные тесты на коронавирус, отказался участвовать в виртуальных прениях.
Эдгард Запашный: «Мне кажется, что проведение дистанционных дебатов – лучше для обоих, потому что есть полное ощущение, судя по первой их встрече, что они там должны подраться. По крайней мере, это было бы логично. Но раз Трамп не хочет общаться дистанционно, то, видимо, первый удар будет за ним», – отметил в эфире НСН Эдгард Запашный.
Экологическая катастрофа на Камчатке может убить краснокнижных животных
Активисты Greenpeace заявили, что загрязнение океана на Камчатке может привести к гибели животных из «Красной книги». Тем временем, в результате анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе, установлено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.
Эдгард Запашный: «То, что произошло на Камчатке, конечно, ужасно. Это большая трагедия не только для нашей страны, но и для всей планеты. Загрязнение мирового океана – одна из самых больших и до сих пор нерешенных проблем в нашей с вами жизни. Что касается активистов Greenpeace, то я в очередной раз поражаюсь тому, что они могут только заявлять, не предпринимая никаких дальнейших действий. Никакая помощь с их стороны до сих пор не оказана, я говорю о реальной помощи», – поделился он своим мнением с НСН.
Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в салонах
Согласно постановлению правительства, авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года.
Эдгард Запашный: «Решение этого вопроса, я думаю, должно было произойти уже давно. Современные технологии позволяют нам с вами иметь видеокамеры практически в любом смартфоне. Наши машины тоже оснащены видеорегистраторами. Поэтому говорить о том, что авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры аж с 2023 года – это искусственная затяжка», – сказал он в интервью НСН.
В Сингапуре появятся круизы «в никуда»
Власти Сингапура разрешили двум компаниям открыть морские круизы «в никуда». Корабли будут выходить в открытое море и через некоторое время возвращаться в порт отбытия.
Эдгард Запашный: «Более привлекательные круизы в этом случае могли бы быть под более расширенными лозунгами – в никуда, ни зачем и ни за какие деньги», – прокомментировал Эдгард Запашный в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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