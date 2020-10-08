Запашный обвинил Greenpeace в бездействии

Эдгард Запашный: «То, что произошло на Камчатке, конечно, ужасно. Это большая трагедия не только для нашей страны, но и для всей планеты. Загрязнение мирового океана – одна из самых больших и до сих пор нерешенных проблем в нашей с вами жизни. Что касается активистов Greenpeace, то я в очередной раз поражаюсь тому, что они могут только заявлять, не предпринимая никаких дальнейших действий. Никакая помощь с их стороны до сих пор не оказана, я говорю о реальной помощи», – поделился он своим мнением с НСН.

