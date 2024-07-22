В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил РИА Новости, что требуется принять законодательные меры, чтобы запретить людям без соответствующего образования и квалификации вести медицинские блоги.
Депутат подчеркнул, что медицинская информация должна размещаться только специалистами в этой области.
Башанкаев подчеркнул, что часть интернета, связанная со здоровьем, должна оставаться безопасной для пользователей.
В понедельник прошло заседание рабочей группы Госдумы, посвященное усовершенствованию законодательства в области инфобизнеса и блогосферы, передает «Радиоточка НСН».
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