В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил РИА Новости, что требуется принять законодательные меры, чтобы запретить людям без соответствующего образования и квалификации вести медицинские блоги.

Депутат подчеркнул, что медицинская информация должна размещаться только специалистами в этой области.