В Госдуме призвали ужесточить контроль за ведущими медицинские блоги

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил РИА Новости, что требуется принять законодательные меры, чтобы запретить людям без соответствующего образования и квалификации вести медицинские блоги.

Депутат подчеркнул, что медицинская информация должна размещаться только специалистами в этой области.

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Башанкаев подчеркнул, что часть интернета, связанная со здоровьем, должна оставаться безопасной для пользователей.

В понедельник прошло заседание рабочей группы Госдумы, посвященное усовершенствованию законодательства в области инфобизнеса и блогосферы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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