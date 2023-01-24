В Госдуме хотят лишить уехавших звезд заработка в России
В Госдуме предложили лишить заработка в России уехавших звезд, отключив монетизацию видеороликов на YouTube. С такой инициативой выступила глава комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская.
Во время заседания Госдумы она заявила, что Россия для уехавших звезд – «не родина, а кормовая база». По мнению чиновницы, надо «отключить их от источников питания».
Ранее сегодня глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против лишения собственности или гражданства россиян, критикующих действия властей. Он напомнил, что это противоречит Конституции РФ.
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