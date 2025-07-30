Роскомнадзор заблокировал доступ к Speedtest

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису для анализа скорости интернета Speedtest, следует из данных ведомства.

Отмечается, что такое решение приняли в связи с выявленными угрозами безопасности.

«Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами», — добавили в ведомстве.

Ранее федеральная служба предупредила о мошеннической схеме с «двойным обзвоном», при которой злоумышленники звонят жертве от имени мошенников, а затем представляются якобы разоблачающими их правоохранителями.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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