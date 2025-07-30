Роскомнадзор заблокировал доступ к Speedtest
30 июля 202512:51
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису для анализа скорости интернета Speedtest, следует из данных ведомства.
Отмечается, что такое решение приняли в связи с выявленными угрозами безопасности.
«Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами», — добавили в ведомстве.
Ранее федеральная служба предупредила о мошеннической схеме с «двойным обзвоном», при которой злоумышленники звонят жертве от имени мошенников, а затем представляются якобы разоблачающими их правоохранителями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru