Всем прибывающим в Египет туристам потребуются справки о COVID-19

Речь идёт о ПЦР-тестах, проведённых не более чем за 72 часа до вылета в Египет.

До сих пор такую справку не спрашивали у тех, кто прибывал напрямую на курорты Шарм-эш-Шейх, Хургада и Марса-Матрух. Однако правила ужесточили в связи с ростом заболеваемости в некоторых странах.

Россия пока не возобновила авиасообщение с Египтом, однако некоторые туристы путешествуют в эту страну транзитом через Минск или Стамбул.

