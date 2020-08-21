Всем прибывающим в Египет туристам потребуются справки о COVID-19
Власти Египта распространили требование о предоставлении справки на отсутствие коронавируса COVID-19 на всех туристов, прибывающих в страну после 1 сентября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Речь идёт о ПЦР-тестах, проведённых не более чем за 72 часа до вылета в Египет.
До сих пор такую справку не спрашивали у тех, кто прибывал напрямую на курорты Шарм-эш-Шейх, Хургада и Марса-Матрух. Однако правила ужесточили в связи с ростом заболеваемости в некоторых странах.
Россия пока не возобновила авиасообщение с Египтом, однако некоторые туристы путешествуют в эту страну транзитом через Минск или Стамбул.
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