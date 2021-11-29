Иммунолог ожидает резкий рост смертей из-за коронавируса в России
Разновидность коронавируса «Омикрон» вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при «Дельте», сообщает Ura.ru со ссылкой на иммунолога, генерального директора контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николая Крючкова.
По его словам, это приведет к росту умерших из-за COVID-19 россиян. «С учетом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждет — еще сильнее, чем с „Дельтой“, — абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много», — сказал Крючков.
По словам эксперта, новый штамм появился в тех странах, где процент вакцинированных людей низкий.
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, существующие препараты от COVID-19 являются эффективными против новой разновидности «омикрон»-штамма.
Эксперты продолжают работать с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние новой разновидности COVID-19 на существующие контрмеры, включая вакцины.
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