Иммунолог ожидает резкий рост смертей из-за коронавируса в России

По его словам, это приведет к росту умерших из-за COVID-19 россиян. «С учетом волны заболеваемости, которая нас в очередной раз ждет — еще сильнее, чем с „Дельтой“, — абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много», — сказал Крючков.

По словам эксперта, новый штамм появился в тех странах, где процент вакцинированных людей низкий.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, существующие препараты от COVID-19 являются эффективными против новой разновидности «омикрон»-штамма.

Эксперты продолжают работать с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние новой разновидности COVID-19 на существующие контрмеры, включая вакцины.

