Иммунолог: Сейчас в РФ идет скрытая волна COVID-19

В крупных городах России сейчас наблюдается скрытая волна заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

По его мнению, это произошло в результате отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации. Иммунолог добавил, что эта волна не похожа на ту, что была при «дельте» и «омикроне». При этом он подчеркнул, что спад заболеваемости произойдет к июню, назвав такие колебания естественными.

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Крючков считает, что в России пока рано отменять все коронавирусные ограничения. В связи с этим он посоветовал продолжать массовую вакцинацию групп риска и вернуть обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе в транспорте.

Ранее Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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