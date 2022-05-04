Иммунолог: Сейчас в РФ идет скрытая волна COVID-19

В крупных городах России сейчас наблюдается скрытая волна заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

По его мнению, это произошло в результате отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации. Иммунолог добавил, что эта волна не похожа на ту, что была при «дельте» и «омикроне». При этом он подчеркнул, что спад заболеваемости произойдет к июню, назвав такие колебания естественными.