«Не верю!» Иммунолог усомнился в возможности создания в России вакцины от аллергии

В мире уже предпринимались подобные попытки, однако все это не сильно работает, сказал в эфире НСН Николай Крючков.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к перспективе создания в России вакцины от сезонной аллергии.

Ранее в Институте иммунологии ФМБА сообщили о разработке вакцины от сезонной аллергии, доклинические исследования которой уже проведены и дали «очень хорошие результаты».

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«Честно говоря, я не верю в историю о разработке сезонной вакцины от аллергии. Попытаться можно, но это же не первая попытка. Нельзя создать вакцину против сразу всех видов аллергии. Обычно это используется против конкретных аллергенов. Делается тест и смотрится, на какой аллерген или два наиболее сильная и тяжелая реакция. После этого проводится длительный курс иммунотерапии, как правило, на несколько лет, это длительная история. Иммунную систему так просто не переключить. А так, чтобы можно было сделать одну-две инъекции перед сезонной аллергией, и все прекрасно, я в это не сильно верю», - сказал Крючков.

По его словам, сейчас для лечения аллергии применяется «аллерген-специфическая иммунотерапия» (АСИТ).

«Это дорого, долго и помогает не всем, но по-иному пока не получается развить иммунологическую толерантность в отношении определенного аллергена. В мире предпринимались такие попытки, смотрели сокращенные курсы, АСИТ сразу на несколько аллергенов, но все это не сильно работает», - рассказал иммунолог.

При этом Крючков отметил, что большинство таблеток не вылечивают от аллергии.

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«Есть противовоспалительные таблетки, которые работают от любого воспаления, не только аллергического, но это "как из пушки бить". Есть более мягкие варианты – специальные противоаллергические средства, но они не работают на излечение, это не вакцина. Для определенных типов аллергенов есть таблетированные формы для АСИТ, но здесь тоже надо длительный курс проходить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок говорил НСН, что первый удар по аллергикам Центральной России этой весной нанесут ольха, верба, орешник и береза.


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ФОТО: РИА Новости
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