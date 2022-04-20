«Не верю!» Иммунолог усомнился в возможности создания в России вакцины от аллергии
В мире уже предпринимались подобные попытки, однако все это не сильно работает, сказал в эфире НСН Николай Крючков.
Иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к перспективе создания в России вакцины от сезонной аллергии.
Ранее в Институте иммунологии ФМБА сообщили о разработке вакцины от сезонной аллергии, доклинические исследования которой уже проведены и дали «очень хорошие результаты».
«Честно говоря, я не верю в историю о разработке сезонной вакцины от аллергии. Попытаться можно, но это же не первая попытка. Нельзя создать вакцину против сразу всех видов аллергии. Обычно это используется против конкретных аллергенов. Делается тест и смотрится, на какой аллерген или два наиболее сильная и тяжелая реакция. После этого проводится длительный курс иммунотерапии, как правило, на несколько лет, это длительная история. Иммунную систему так просто не переключить. А так, чтобы можно было сделать одну-две инъекции перед сезонной аллергией, и все прекрасно, я в это не сильно верю», - сказал Крючков.
По его словам, сейчас для лечения аллергии применяется «аллерген-специфическая иммунотерапия» (АСИТ).
«Это дорого, долго и помогает не всем, но по-иному пока не получается развить иммунологическую толерантность в отношении определенного аллергена. В мире предпринимались такие попытки, смотрели сокращенные курсы, АСИТ сразу на несколько аллергенов, но все это не сильно работает», - рассказал иммунолог.
При этом Крючков отметил, что большинство таблеток не вылечивают от аллергии.
«Есть противовоспалительные таблетки, которые работают от любого воспаления, не только аллергического, но это "как из пушки бить". Есть более мягкие варианты – специальные противоаллергические средства, но они не работают на излечение, это не вакцина. Для определенных типов аллергенов есть таблетированные формы для АСИТ, но здесь тоже надо длительный курс проходить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок говорил НСН, что первый удар по аллергикам Центральной России этой весной нанесут ольха, верба, орешник и береза.
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