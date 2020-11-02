«В интересах государства»: Иммунолог поддержал компенсацию трат на COVID-тесты
Быстрая диагностика на COVID-19, за которой многие россияне сейчас вынуждены обращаться в частные клиники, важна не только для граждан, но и для государства, подчеркнул в эфире НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Россиянам, сделавшим платный тест на коронавирус, следует возмещать эти расходы за счет государства, заявили в Союзе потребителей и Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Организации отметили, что люди делают платный тест, так как в госполиклиниках нужно ждать своей очереди две-три недели. Они направили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой 28 октября, а ранее — в Совет безопасности.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН поддержал эту инициативу.
«Это в интересах государства, а не для собственного любопытства. Многие лаборатории сейчас наверняка выставляют счета по ОМС, так как просят полис, а еще берут сверху», - сказал он», - отметил он.
Говоря о записи на тесты, которая в случае с бесплатными анализами в регионах порой растягивается на недели вперёд, иммунолог отметил, что такая отсроченная диагностика не имеет смысла.
«Людям с симптоматикой тест ПЦР нужно делать быстро, им в первые сутки нужен результат анализа. После трёх суток мы упускаем развитие вируса и теряем саму раннюю фазу, чтобы успешно бороться с болезнью», - подчеркнул собеседник НСН.
Ученый также предложил сделать бесплатными тесты на антитела в крови, как это было в апреле. В разных клиниках они стоят в среднем 2 500 рублей. Сколько всего потребуется денег на возмещение расходов на тесты по COVID-19 по всей стране, Жемчугов сказать затруднился.
«Представления не имею. В Подмосковье ПЦР-тест стоит 2 800 рублей - экстренный, и 2 300 - в течение трех дней», - сказал он.
При этом для диагностики коронавируса важны и ПЦР-тесты, и анализ антител в крови. Причем ПЦР-тесты используются именно для ранней диагностики, когда антитела ещё не выработались, объяснил Жемчугов.
«У них есть чувствительность - пороговое количество вирусных частиц, дающее положительную реакцию. И специфичность - взаимодействие только с целевым вирусом. Поэтому стоит выбирать тест-системы, где указана чувствительность сотни вирусов и специфичность более 95%. ПЦР-тесты чувствуют именно нуклеиновую кислоту – вещество наследственности вируса. Если в инструкции к тесту написано, что специфичность 99%, то это замечательно. Первые антитела появляются в крови не раньше, чем через неделю после заражения, так что анализ надо делать для ретроспективной диагностики, чтобы определить, болел человек или нет. Он также подойдет для анализа после вакцинации, чтобы узнать о наличии антител. Если человек попал в больницу спустя неделю-две после заражения, то тоже можно провести такой анализ в подтверждение ПЦР-тестов», - отметил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить один миллиард рублей на поддержку региональных лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Еще пять миллиардов направят в регионы на бесплатные лекарства от COVID-19.
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