«В интересах государства»: Иммунолог поддержал компенсацию трат на COVID-тесты

Россиянам, сделавшим платный тест на коронавирус, следует возмещать эти расходы за счет государства, заявили в Союзе потребителей и Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Организации отметили, что люди делают платный тест, так как в госполиклиниках нужно ждать своей очереди две-три недели. Они направили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой 28 октября, а ранее — в Совет безопасности.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН поддержал эту инициативу.

«Это в интересах государства, а не для собственного любопытства. Многие лаборатории сейчас наверняка выставляют счета по ОМС, так как просят полис, а еще берут сверху», - сказал он», - отметил он.

Говоря о записи на тесты, которая в случае с бесплатными анализами в регионах порой растягивается на недели вперёд, иммунолог отметил, что такая отсроченная диагностика не имеет смысла.

«Людям с симптоматикой тест ПЦР нужно делать быстро, им в первые сутки нужен результат анализа. После трёх суток мы упускаем развитие вируса и теряем саму раннюю фазу, чтобы успешно бороться с болезнью», - подчеркнул собеседник НСН.