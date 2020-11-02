Амбулаторные пациенты с COVID-19 получат от правительства 5 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам более 5 миллиардов рублей, пишет «Российская газета».

Средства, выделяемые из резервного фонда кабмина, предназначены на бесплатные лекарства для больных с COVID-19. Речь идет о пациентах, проходящих лечение от коронавируса дома. Для профилактики болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все медицинские препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.

Ранее Мишустин сообщил, что российским регионам будет выделено 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

Из данной суммы 1 миллиард рублей пойдёт на поддержку региональных лабораторий, проводящих тесты на коронавирус.

