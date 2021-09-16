Песков назвал причину вспышки коронавируса в окружении Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что люди из окружения РФ Владимира Путина заразились коронавирусом, так как своевременно не ревакцинировались, сообщает РИА Новости.
«Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы», - пояснил представитель Кремля.
Также он добавил, что практически все инфицированные «болеют бессимптомно или в лёгкой форме», а ушедший на самоизоляцию глава государства здоров и регулярно сдаёт тесты.
Ранее Путин заявил, что в течение нескольких дней будет соблюдать самоизоляцию, отмечает РИА ФАН. По его словам, несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом.
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