Иммунолог оценила эффективность нерабочих дней для борьбы с коронавирусом
Введение режима нерабочих дней – довольно эффективная мера для сокращения заболеваемости вирусными инфекциями, включая COVID-19, однако сами граждане должны ответственно подойти к соблюдению эпидемиологических требований. Так считает врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина.
Она подчеркнула важность любых мероприятий, которые позволяют разобщить людей, чтобы прервать цепочку заражений.
«Сейчас на самом деле очень выросла заболеваемость коронавирусом, к этому присовокупился сезонный грипп, другие такого рода инфекции, так что мера своевременная», – заявила врач в эфире «Радио 1».
Эксперт затруднилась оценить, достаточно ли одной недели, чтобы сбить волну инфицирования. По словам Логиной, решающую роль будет играть человеческий фактор.
«Существуют рекомендации, а человек может их не выполнить, хотя за нарушение предусмотрены дисциплинарные меры ответственности», – отметила аллерголог-иммунолог.
Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекомендовал гражданам отказаться даже от частных визитов в гости в нерабочие дни.
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