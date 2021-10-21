Иммунолог оценила эффективность нерабочих дней для борьбы с коронавирусом

Введение режима нерабочих дней – довольно эффективная мера для сокращения заболеваемости вирусными инфекциями, включая COVID-19, однако сами граждане должны ответственно подойти к соблюдению эпидемиологических требований. Так считает врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Она подчеркнула важность любых мероприятий, которые позволяют разобщить людей, чтобы прервать цепочку заражений.

«Сейчас на самом деле очень выросла заболеваемость коронавирусом, к этому присовокупился сезонный грипп, другие такого рода инфекции, так что мера своевременная», – заявила врач в эфире «Радио 1».

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Эксперт затруднилась оценить, достаточно ли одной недели, чтобы сбить волну инфицирования. По словам Логиной, решающую роль будет играть человеческий фактор.

«Существуют рекомендации, а человек может их не выполнить, хотя за нарушение предусмотрены дисциплинарные меры ответственности», – отметила аллерголог-иммунолог.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекомендовал гражданам отказаться даже от частных визитов в гости в нерабочие дни.

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ФОТО: pixabay.com
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